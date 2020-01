WOŚP 2020. Wyjątkowa kanapa z pojemnika na odpady na licytacji 28. finału WOŚP

Kanapę wystawiła na licytację firma PreZero, zajmująca się gospodarowaniem odpadami. Podczas ostatniej edycji Pol`and`Rock Festival mebel został ozdobiony przez Franka Myszę, legendę polskiego street artu. Wykonany z metalowego pojemnika na odpady, doskonale wpisuje się w ideę zero waste.

Pomysł jest genialny, a przerobiony pojemnik ma zadatki, aby stać się ikoną designu i dziełem sztuki zarazem. Taka kanapa z pewnością sprawdzi się jako mebel ogrodowy albo miejski. Można wstawić ją także do biura lub mieszkania.

PreZero wykorzystało zaadaptowany pojemnik nie bez powodu. Firma jest jednym z wiodących w Europie dostawców usług w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony środowiska. Stawia na innowacyjne rozwiązania, pozwalające uczynić procesy recyklingu znacznie bardziej efektywnymi niż do tej pory. W ten sposób redukuje ilość odpadów, pomaga oszczędzać zasoby naturalne i wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego.

Franek Mysza pomalował pojemnik

- Gościliśmy w tym roku na festiwalu Pol`and`Rock w Kostrzynie nad Odrą, gdzie dla festiwalowiczów przygotowaliśmy specjalną ekostrefę oraz całą masę atrakcji i działań edukacyjnych mających popularyzować proekologiczny styl życia. To wartości bliskie zarówno WOŚP, jak i firmie PreZero – mówi Magdalena Krzeszewska z zarządu PreZero. W strefie PreZero Chill&Eko na uczestników Pol`and`Rocka czekało wiele atrakcji. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się butelkomat, do którego ustawiały się kolejki. Przez trzy dni trwania festiwalu trafiło do niego 10 tys. zużytych opakowań. Goście strefy dyskutowali m.in. z Reni Jusis, jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny klubowej i aktywistką ekologiczną, członkinią WWF. Wzięli też udział w warsztatach ekograffiti, które poprowadził dla nich Franek Mysza, jedna z najważniejszych postaci polskiego street artu.

- Kanapa, którą wystawiamy na licytację, jest wyjątkowa również dlatego, że podczas Pol`and`Rock Festivalu została poddana przez Franka Myszę artystycznej modyfikacji, wymalowana w charakterystycznym dla niego stylu. Stała się więc w pewien sposób obiektem sztuki, co jeszcze podnosi jej wartość. Liczymy, że podczas tegorocznego finału WOŚP kanapa znajdzie nowego właściciela - mówi Magdalena Krzeszewska.