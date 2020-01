WOŚP 2020 Zielona Góra. Co się działo na dużej scenie? Radni jedli świerszcze, hulajnoga prezydenta poszła za parę tysięcy! [ZDJĘCIA]

Jednak największym hitem tego wieczoru była tradycyjna już akcja ph. "Wylicytuj radnego". Tym razem licytujący mógł wybrać dwóch radnych. I zdecydować, co mają zjeść na scenie przy wszystkich. A wybór był, co tu dużo mówić... egzotyczny. Radni mieli do wyboru zjedzenie: bardzo ostrej paelli, burgera ze... świerszczami, gulaszu z penisów wołowych, byczych jąder w chrupiącej panierce czy kiszonych śledzi w zalewie ostrygowej, w ostrym sosie czekoladowym. Te potrawy przygotowały zielonogórskie restauracje: Bachus, Casa Mia i Es La Passion.

Radny Paweł Wysocki jeszcze przed finałem zapierał się, że nie zje takich dań a jednak to właśnie jego, a także Tomasza Sroczyńskiego, wybrał wygrany licytacji. Jedzenie nietypowych potraw wylicytowano za 1,6 tys. zł.

Radni mieli... przygotowane wiaderka, gdyby kosztowanie poszło nie tak, jak planowali. Z nietęgimi minami zjadali jednak wybrane potrawy. Paweł Wysocki musiał spróbować gulaszu z penisów i śledzi, Tomasz Sroczyński zjadł burgera ze świerszczami i... bycze jądra. A na koniec, by wesprzeć kolegów w niedoli, Grzegorz Hryniewicz ze smakiem zjadł świerszcza z wykałaczki.