WOŚP 2020 Zielona Góra. Koncerty, licytacje, biegi. Zobacz, co będzie się działo podczas 28. Finału WOŚP w Zielonej Górze [Program WOŚP]

Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2020 w Zielonej Górze już w niedzielę 12 stycznia. To już 28. edycja imprezy. Finał WOŚP w Zielonej Górze odbędzie się w kilku miejscach. Podobnie, jak w poprzednich latach, organizatorzy zadbali o masę atrakcji. Na finale WOŚP 2020 Zielona Góra będzie głośno, kolorowo i radośnie. Zobacz, co będzie się działo. Znamy program! Znajdziecie go na następnych slajdach.

WOŚP 2020 Zielona Góra: program sceny głównej 12 stycznia na scenie głównej tuż przy Zielonogórskiej Filharmonii wystąpią:

16.00 - Roksana Węgiel

17.15 - Jary Oz – Oddział Zamknięty

18.30 - Future Folk

20.05 - Światełko do Nieba

20.10 - Ira W tym miejscu odbędą się też liczne pokazy taneczne, artystyczne, licytacje i inne happeningi oraz tradycyjne „Światełko do Nieba".

12.10 „Serca przedszkolaków” – występ dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 38 Wystąpi przed nami grupa Jeżyków

12.20 Licytacje

12.25 Występ zespołu Brocyfik..

12.40 Licytacje

12.45 Występ Oliwiera Szpaka z Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze (Drzonków).

13.05 Licytacje

13.10 Występ Kingi Walczak

13.25 Licytacje

13.30 Występ zielonogórskiego zespołu punkrockowego AMARENA, który zagra swój nietypowy mini koncert wspólnie z zielonogórskimi dzieciakami!

13.50 Licytacje

13.55 Występ Harcerzy

14.10 Licytacje

14.15 Pokaz wokalny i taneczny Artystycznej Szkoły Rozwoju!

14.25 Licytacje

14.30 Występ ZKS Akrobata

14.40 Licytacje

14.45 Występ dzieci z Studia Tańca „Twister” Magdaleny Szczepaniuk oraz zespołu wokalnego Echo Minor- Henryka Łacnego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze.

14.55 Licytacje

15.00 Pokaz taneczny Studio Mieszkalska Łap taniec.

15.10 Licytacje

15.15 Cheerleaders Wataha – Basia Mieszkalska

15.30 Licytacje

15.35 Pokaz tańca SPOKO FAMILY Filipa Czeszyka

15.45 Pokaz tańca studia Keeep on Dancing prowadzonego przez Alicję Sobańską.

15.55 Licytacje teatr

16.00 Zakończenie i zaproszenie na dużą scenę. WOŚP 2020 Zielona Góra: Bieg „Policz się z cukrzycą" W dniu finału odbędzie się też 14 Bieg „Policz się z cukrzycą" Zielona Góra.

Oficjalne otwarcie Biegu „Policz się z cukrzycą” odbędzie się o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 14.00. Trasa liczy 5 kilometrów. Zobacz, jak wyglądał bieg w ubiegłym roku:

WOŚP 2020 Zielona Góra: pozostałe imprezy WOŚP 2020 Zielona Góra to nie tylko imprezy organizowane w centrum miasta. Zobacz, gdzie jeszcze zielonogórzanie będą wspierać WOŚP: ORKIESTROWY KLUB JAZZKINO

Jana Sobieskiego 14, Zielona Góra

KONCERTY

Jana Sobieskiego 14, Zielona Góra KONCERTY CENTRUM NAUKI KEPLERA PLANETARIUM WENUS

ul. gen. Sikorskiego 10, Zielona Góra

„Czytanki Kapitana Keplera”

godz. 12.00

ul. gen. Sikorskiego 10, Zielona Góra „Czytanki Kapitana Keplera" godz. 12.00 YOLO EVENTS

start: Palmiarnia Zielonogórska

VI TURYSTYCZNY RAJD 4X4

godz. 8.00-20.00

start: Palmiarnia Zielonogórska VI TURYSTYCZNY RAJD 4X4 godz. 8.00-20.00 IRON CHURCH

ul. Zacisze 16, 65-775, Zielona Góra

„Maraton Jogi i Kettlebell”

godz. 11.00-18.00

ul. Zacisze 16, 65-775, Zielona Góra „Maraton Jogi i Kettlebell" godz. 11.00-18.00 NINJA CHALLENGE

CrossFit Senshi, Kożuchowska 42, 65-364, Zielona Góra

godz. 11.00-14.00

CrossFit Senshi, Kożuchowska 42, 65-364, Zielona Góra godz. 11.00-14.00 WOSIR DRZONKÓW

Co będzie się działo? Czytajcie tutaj:

WOŚP 2020. Program 28. finału w Zielonej Górze Drzonkowie. Zobacz, co będzie można wylicytować!

Co będzie się działo? Czytajcie tutaj: WOŚP 2020. Program 28. finału w Zielonej Górze Drzonkowie. Zobacz, co będzie można wylicytować! PUB KAPRYS

1 Maja, Zielona Góra

„Turniej Steel Darta”

1 Maja, Zielona Góra „Turniej Steel Darta" MARATON INDOOR CYCLING

Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze

Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra

godz. 14.00 - 17.30

Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra godz. 14.00 - 17.30 TURNIEJ STEEL DART - Turniej odbędzie się w sobotę 11.01.2020

PUB Kaprys 1 Maja, 65-001 Zielona Góra

godz. 19.00-23.30

PUB Kaprys 1 Maja, 65-001 Zielona Góra godz. 19.00-23.30 OWESoła orkiestra dla WOŚP

OWES Zielona Góra

ul. Dąbrowskiego 41D/3, 65-021 Zielona Góra

ul. Dąbrowskiego 41D/3, 65-021 Zielona Góra godz. 13.00-16.00 WOŚP 2020 Zielona Góra: zgłoś nam imprezę Organizujesz imprezę na WOŚP 2020? Nie ma jej w naszym programie? Daj nam znać na maila lubuska24@gazetalubuska.pl Przypominamy: w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. "Wybór tematu Finału to sprawa, nad którą zawsze pochylamy się długo i w szerokim gronie, konsultując z wybitnymi specjalistami z dziedziny medycyny. Temat, który wybraliśmy na 28. Finał dotyczy niezwykle istotnego, a nieco zapomnianego obszaru w polskiej służbie zdrowia. Widzimy to w dziesiątkach próśb o wsparcie, jakie dostajemy ze szpitali w całej Polsce. Mamy nadzieję, że Polacy po raz kolejny nam zaufają i że wspólnie zbierzemy środki, które pozwolą nam poprawić funkcjonowanie w kolejnej dziedzinie polskiej medycyny" – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP.

