WOŚP 2020 Zielona Góra. Na koncert Roksany Węgiel przybyły tłumy fanek i fanów nastoletniej wokalistki [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nastoletnia wokalistka (wczoraj, czyli 11 stycznia skończyła 15 lat - stąd zielonogórska publiczność zaśpiewała artystce „Sto lat!”) w 2018 roku wygrała pierwszą edycję programu w TVP 2 – The Voice Kids , a także 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci . Jest też zdobywczynią Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy 2019 roku.

Debiutancka płyta Roksany Węgiel – „Roksana Węgiel” ukazała się w czerwcu 2019 r. i w dwa miesiące zdobyła status Złotej Płyty. To z tego albumu pochodzą przeboje „Żyj”, „Anyone I Want to Be”, „Nie zmienisz mnie”, „Lay Low”, „Obiecuję”.

Kiedy w niedzielę w Zielonej Górze, Roksana Węgiel zaśpiewała piosenkę „Bunt”, podkreślała, że buntuje się przeciw nienawiści, hejtowi.