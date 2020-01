WOŚP 2020 Zielona Góra. Niezwykłe licytacje na 28. Finale w Zielonej Górze. Kto spędzi... hardcorowy dzień z Wioletą Haręźlak? [ZDJĘCIA]

WOŚP 2020 Zielona Góra. Hardcorowy dzień z Wioletą Haręźlak, jazda na motorze, a może... wybierzesz radnego, który ma zjeść nietypową potrawę? Takie cuda można wylicytować na 28. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze.

WOŚP 2020 Zielona Góra. Jakie nietypowe licytacje przygotował sztab? - To, na co wszyscy chyba czekali, czyli licytacje - mówi szef zielonogórskiego sztabu WOŚP, Filip Gryko. - Zaczniemy od tego, na co oczekują co roku mieszkańcy, czyli od licytacji pani Wiolety Haręźlak, bo to zawsze jest jakiś show. - Dla tych wszystkich, którzy czują, że mają siły, chcą się zmagać z własnymi słabościami, w tym roku bardzo hardcorowa licytacja - mówi Wioleta Haręźlak, przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego. - Sama mam dużo obaw, ale wiem, że zabawa będzie przednia. Ten, kto wygra licytację, będzie mógł spędzić cały dzień z Wioletą Haręźlak. Na konferencji przewodnicząca sejmiku zaprezentowała się w mundurze.

- On jest nie bez przypadku, bo kobiety są już w wojsku. Natomiast kobiety też reprezentują siłę - przekonuje W. Haręźlak. - I tę siłę będę chciała zaprezentować tym, kto wylicytuje hardcorowy wyjazd ze mną specjalnym jeepem, z supernapędem, po bezdrożach. Nie zabraknie też strzelania, obiadu w bardzo trudnych warunkach. Cały dzień ze mną i samochodem Wrangler, w pięknych okolicznościach przyrody, ale z utrudnieniami!

W ramach akcji licytujący zwiedzi też Międzyrzecki Rejon Umocniony, zjedzie pod ziemię, postrzela na profesjonalnej strzelnicy w Lubrzy. I pojedzie w nieznane... WOŚP 2020 Zielona Góra. Co na scenie głównej i na Allegro? - To, co się dzieje na scenie głównej, to są najlepsze licytacje - mówi Paweł Wysocki, ze sztabu WOŚP. - Będzie licytacja radnych, jak zawsze Falubaz gra też z nami. Patryk Dudek będzie licytował na scenie głównej obraz z drużyną, z ich podpisami oraz specjalny rower WOŚP. Będzie można wylicytować jazdę starym motocyklem - Uralem. Podczas meczu będzie można przejechać z Piotrem Protasiewiczem. W tym roku licytację radnych wymyśliły koleżanki ze sztabu. Restauracja Bachus zorganizuje zaś pewien rodzaj konkursu. - Mam nadzieję, że go przeżyjemy - śmieje się F. Gryko.

- W tym roku licytacja radnych odbywa się pod hasłem: "Nakarm radnego" - mówi Emilia Kondrad. - Nasi radni będą musieli wykazać się nie tylko otwartym sercem, portfelem, ale również otwartym żołądkiem. Sprawdzimy, jak nasi radni reagują na coś piekielnie ostrego, coś o zapachu nie do wytrzymania. Będzie uszykowanych dla nich pięć potraw. Są one szykowane przez szefów kuchni: Es La Passion, Winiarni Restauracji Bachus i Casa Mia. - Zrobimy dla państwa może coś znajomego, ale nie do końca - mówi Agnieszka Maciejewska, menadżer restauracji Es La Passion. - Postanowiliśmy zrobić paellę, ale będzie to niecodzienne wydanie, z bardzo ciekawymi dodatkami. A drugim daniem będzie burger. Sam kotlet nie będzie się składał ani z mięsa, ani z owoców morza, ani z warzyw, ani z owoców...

Osoba, która wygra licytację, może wybrać radnych. Ci spośród pięciu potraw spróbują dwie. I zjedzą je na oczach wszystkich! WOŚP 2020 Zielona Góra. Licytacja prezydenta Kubickiego Jak zauważa Filip Gryko, prezydent Janusz Kubicki często występuję w mediach społecznościowych w słuchawkach. A jak słuchawki, to DJ. A dokładnie DJ Janek (skrót od... Janusz). - Osoba, która wylicytuje DJ-a Janka będzie mogła zaprosić go na swoją imprezę, na której on wystąpi jako DJ. Zagra seta, rozegra muzykę, rozkręci imprezę. I ta licytacja odbędzie się ok. 19.30. WOŚP 2020 Zielona Góra. Upamiętnią Pawła Adamowicza Sztab chce uczcić pamięć zamordowanego podczas zeszłorocznego finału WOŚP prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Odbędzie się to w miejscu, w którym po tej tragedii spotykali się zielonogórzanie. Jaka to będzie forma upamiętnienia? Tego dowiemy się w niedzielę. Tuż przed światełkiem do nieba.

Wolontariusze, pamiętajcie! W sobotę o godz. 12.00 w Centrum Biznesu odbędzie się też odprawa. WOŚP 2020 Zielona Góra: program sceny głównej 12 stycznia na scenie głównej tuż przy Zielonogórskiej Filharmonii wystąpią:

16.00 - Roksana Węgiel

17.15 - Jary Oz – Oddział Zamknięty

18.30 - Future Folk

20.05 - Światełko do Nieba

20.10 - Ira „Scena otwartych serc” - mała scena -będzie przy zielonogórskim ratuszu. Co będzie się tam działo? Oto szczegółowy program: 12.00 Przywitanie

12.10 „Serca przedszkolaków” – występ dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 38 Wystąpi przed nami grupa Jeżyków

12.20 Licytacje

12.25 Występ zespołu Brocyfik..

12.40 Licytacje

12.45 Występ Oliwiera Szpaka z Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Zielonej Górze (Drzonków).

13.05 Licytacje

13.10 Występ Kingi Walczak

13.25 Licytacje

13.30 Występ zielonogórskiego zespołu punkrockowego AMARENA, który zagra swój nietypowy mini koncert wspólnie z zielonogórskimi dzieciakami!

13.50 Licytacje

13.55 Występ Harcerzy

14.10 Licytacje

14.15 Pokaz wokalny i taneczny Artystycznej Szkoły Rozwoju!

14.25 Licytacje

14.30 Występ ZKS Akrobata

14.40 Licytacje

14.45 Występ dzieci z Studia Tańca „Twister” Magdaleny Szczepaniuk oraz zespołu wokalnego Echo Minor- Henryka Łacnego z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze.

14.55 Licytacje

15.00 Pokaz taneczny Studio Mieszkalska Łap taniec.

15.10 Licytacje

15.15 Cheerleaders Wataha – Basia Mieszkalska

15.30 Licytacje

15.35 Pokaz tańca SPOKO FAMILY Filipa Czeszyka

15.45 Pokaz tańca studia Keeep on Dancing prowadzonego przez Alicję Sobańską.

15.55 Licytacje teatr

16.00 Zakończenie i zaproszenie na dużą scenę.

Przypominamy: w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. "Wybór tematu Finału to sprawa, nad którą zawsze pochylamy się długo i w szerokim gronie, konsultując z wybitnymi specjalistami z dziedziny medycyny. Temat, który wybraliśmy na 28. Finał dotyczy niezwykle istotnego, a nieco zapomnianego obszaru w polskiej służbie zdrowia. Widzimy to w dziesiątkach próśb o wsparcie, jakie dostajemy ze szpitali w całej Polsce. Mamy nadzieję, że Polacy po raz kolejny nam zaufają i że wspólnie zbierzemy środki, które pozwolą nam poprawić funkcjonowanie w kolejnej dziedzinie polskiej medycyny" – mówi Jurek Owsiak, Prezes Zarządu Fundacji WOŚP. ZOBACZ TEŻ: WOŚP 2020 Zielona Góra. Koncerty, licytacje, biegi. Zobacz, co będzie się działo podczas 28. Finału WOŚP w Zielonej Górze [Program WOŚP]