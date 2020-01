WOŚP 2020 Zielona Góra. Scena Otwartych Serc. Zespół Amarena zaprosił dzieci do wspólnego grania. Było też sporo licytacji! [ZDJĘCIA]

- O godzinie 12.00 w niedzielę, 12 stycznia ruszyła Scena Otwartych Serc przy zielonogórskim ratuszu.

- To scena lokalna, na której występują lokalni artyści - mówi Agnieszka Opalińska, jedna z organizatorek. - Ci sami się do nas zgłaszali. W zeszłym roku do puszki małej sceny zebrałyśmy 20 tys. zł. Mamy nadzieję, że w tym roku też nam się uda uzbierać tyle pieniędzy. I przekazać je na sprzęt zabiegowy, ratujący dzieci z wypadków.

WOŚP 2020 Zielona Góra. Scena Otwartych Serc. Tu każdy znajdzie coś dla siebie

Co charakteryzuje to wydarzenie 28. finału WOŚP? Mnóstwo licytacji. Tych większych i mniejszych. To, co nie zostanie zlicytowane na scenie, trafi na portal Allegro.

- Dzielimy licytacje na rzeczowe, rodzinne i klasowe - wyjaśnia Paulina Bogucka. - Mamy przewidzianych mnóstwo ciekawych propozycji. Trudno wymienić je wszystkie, ale można wylicytować czapkę z podpisem Protasiewicza, całodniowe wejście do SPA i fitness Gregor, vouchery do różnych restauracji. Nie zabraknie licytacji rodzinnych - będzie można wylicytować wyjścia do restauracji, filharmonii, teatru. A jeśli chodzi o licytacje klasowe, to na pewno polecamy te fotograficzne Darka Biczyńskiego, wyjście do parku Trampolin Skokoloco, warsztaty kreatywne, koszykówki z zawodnikami Stelmetu Enea BC.