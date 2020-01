WOŚP 2020 Zielona Góra. Upamiętnili tragiczne wydarzenia w Gdańsku. Przy filharmonii odsłonięto pamiątkową tablicę

WOŚP 2020 Zielona Góra: uczcili pamięć zamordowanego prezydenta Gdańska

Przedstawiciele zielonogórskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczcili pamięć zamordowanego w trakcie zeszłorocznego finału WOŚP w Gdańsku, prezydenta Pawła Adamowicza. Po licytacjach ze sceny zabrzmiała piosenka "Sound of silence". Zielonogórzanie zapalili światełka w swoich komórkach.

- Wszyscy pamiętamy 27. Finał WOŚP - mówiła do zebranych Wioleta Haręźlak, przewodnicząca sejmiku województwa lubuskiego. - Wszyscy pamiętamy wydarzenie, które spowodowało, że serce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pękło. Że na chwilę przestało bić. Tutaj właśnie, pod Filharmonią Zielonogórską, zbieraliśmy się, żeby uczcić pamięć prezydenta Pawła Adamowicza. Dzisiaj w tym miejscu jest rozdarte serce. Ale my wszyscy dajemy dowód tego, że WOŚP będzie grała do końca świata i jeden dzień dłużej.

Mieszkańcy uczcili minutą ciszy pamięć zamordowanego przed rokiem Pawła Adamowicza. Przy filharmonii pojawiła się zaś płaskorzeźba, upamiętniająca tego samorządowca. Wspomniane słynne serduszko WOŚP. Nieco rozdarte, ale wciąż w całości.