WOŚP 2020 Zielona Góra. VI Turystyczny rajd 4x4. Miłośnicy samochodów terenowych mają do przejechania 100 kilometrów [ZDJĘCIA]

Jak połączyć pasję i pomaganie? Organizatorzy VI Turystycznego rajdu 4x4 już to wiedzą. To oni zaprosili mieszkańców na wielki przejazd pojazdów offroadowych. Podczas niedzielnej akcji oczywiście zbierano też pieniądze do puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wolontariusze pojawiali się na kolejnych punktach kontrolnych.

WOŚP 2020. Najważniejsze jest bezpieczeństwo

By móc wyruszyć w podróż, pojazdy musiały spełnić ściśle określone wymogi. W końcu bezpieczeństwo na trasie jest najważniejsze. W niedzielny poranek o godz. 9.00 z okolic palmiarni ruszyła pierwsza rajdowa załoga. Uczestnicy mają do pokonania około 100 kilometrów po regionie. W trakcie rajdu nie zabraknie przegrupowania i posiłku. Akcja z terenowymi autami w roli głównej ma zakończyć się o 20.00. Idealnie, by zdążyć na Światełko do nieba!

