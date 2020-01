WOŚP 2020 Zielona Góra: Wolontariusze już gotowi do 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To ich spotkacie jutro z puszkami!

WOŚP 2020 Zielona Góra. Odliczamy dni do wielkiego finału! Zielonogórzanie, jak co roku grają z orkiestrą Jurka Owsiaka. Już w niedzielę, 12 stycznia podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na zielonogórskich ulicach spotkacie blisko 350 wolontariuszy. Oni są już gotowi do tego wielkiego wydarzenia!