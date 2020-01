WOŚP 2020 Zielona Góra. Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy działają! Wspólnie składali puszki w ratuszu [WIDEO ZDJĘCIA]

Choć długi weekend w pełni, to nie zabrakło chętnych, którzy zdecydowali się nieść pomoc w to styczniowe przedpołudnie. Wolontariusze spotkali się w sali sesyjnej zielonogórskiego ratusza tuż po godz. 11.00. I ostro wzięli się do pracy przy składaniu 400 puszek, które potem zostaną odpowiednio zalaminowane.