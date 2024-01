WOŚP 2024. Zobacz program 32. finału w Zielonej Górze

Celem tegorocznego – 32. finału WOŚP jest zebranie jak największej kwoty, na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali w całym kraju, który ma służyć dzieciom i dorosłym w leczeniu i diagnostyce pulmonologicznej. Wolontariusze przez cały dzień będą zbierać pieniądze do kolorowych puszek, a w zamian jak co roku otrzymamy czerwone serduszko. Zebrane pod hasłem "walka z płucami po pandemii" środki mają pozwolić na zaopatrzenie 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów dla dorosłych.