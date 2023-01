WOŚP. Radni będą się depilować, kolorowy tir co godzinę znajdzie się w innym miejscu. W niedzielę atrakcji nie zabraknie

Mobilny tir, czyli Scena Otwartych Serc, co godzinę będzie w innym miejscu w mieście i zapewni nam wiele atrakcji. Na scenie pod ratuszem zagrają muzycy z regionu, a gwiazdami wieczoru będą Lipali i Feel. Co jeszcze? Będzie można… wydepilować radnych. Ciekawe, którzy się na ten zabieg zgodzą...

Mieszkańcy Zielonej Góry zdążyli się już przyzwyczaić, że radni w ramach licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozwolili sobie ogolić głowy, oblać się lodowatą wodą. Teraz zgodzili się wydepilować nogi. Tylko po to, by zebrać jak najwięcej pieniędzy na szczytny cel.

Polonez, belgijka, zumba i inne atrakcje na tirze

Imprezy w ramach WOŚP rozpoczną się w niedzielę, 29 stycznia, już od godzony 9.00. Wtedy to w trasę wyruszy kolorowy tir. I co godzinę będzie zmieniał lokalizację. Odbywać się będą na nim licytacje. Będzie też okazja, by nauczyć się tańczyć. Instruktorzy zaproszą nas do zumby, belgijki, poloneza. Poznamy taniec nowoczesny.

Gwiazdy na scenie, światełko do nieba

Na scenie pod ratuszem zagrają muzycy z regionu, a gwiazdami wieczoru będą Lipali i Feel. 31. O 20.00 na placu Słowiańskim zaplanowano Światełko do nieba. Przez cały dzień pieniądze do puszek zbierać będzie 325 wolontariuszy. Zaplanowano też wiele innych imprez. W Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Drzonkowie też wiele się będzie działo. Przygotowano imprezy artystyczne, rekreacyjne, sportowe. Atrakcji nie zabraknie też w Regionalnym Centrum Animacji Kultury przy ul. Sienkiewicza. Na Dzikiej Ochli odbędzie się poranne morsowanie. Ad Astra w swojej siedzibie przy ul. Fabrycznej zaprasza nas do gry w planszówki…

Finał poświęcony jest sepsie

31. Finał WOŚP zagra 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

