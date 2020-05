Wow! Ale superciuchcia z wagonikami. To muzeum jest za darmo!

Do nietypowego muzeum pod chmurką możemy dotrzeć piechotą w ramach rodzinnego spaceru. Albo podjechać rowerem czy też samochodem. Nie trzeba dużo czasu, bo ta tajemnicza ekspozycja znajduje się na osiedlu Cegielnia, do którego po wybudowaniu nowej drogi możemy teraz dojechać także od ulicy Francuskiej.

Wow! - mówią dzieci, gdy zobaczą małą lokomotywę, wagoniki, tajemnicze dla nich urządzenia. Wielu starszych też się dziwi, bo jakoś do tej pory nie udało im się tu nigdy dotrzeć. Ale jak mówią potem - było warto, bo dzięki takim miejscom odkrywają miasto na nowo! Co ma wspólnego nietypowa ciuchcia z osiedlem? Okazuje się, że wiele. Sama nazwa osiedla wskazuje nam, że w tym miejscu przez ponad sto lat funkcjonowała tu cegielnia. Gigantycznych rozmiarów piec Hoffmana stanął w połowie XIX wieku. Jego właścicielem przed drugą wojną światową był Gottfried August.

Piec z cegielni stał się mieszkaniem

Co się stało po 1945 roku? Piec przejęły Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej. Z czasem jednak obiekt opustoszał. W 2001 roku teren z budynkiem kupił zielonogórski San-Bud. I zaadaptował piec na mieszkania. A dokładniej mówiąc jego suszarnię.

Dziś to charakterystyczna dla osiedla budowla. Ale to nie wszystko. Zainteresowanie gości wzbudza ekspozycja na skraju lasu.