Wow! Po 20 latach! Z Zielonej Góry przez Krosno do Gubina i Guben. Ludzie wychodzili na ulicę i machali do podróżnych Leszek Kalinowski

W sobotę, 4 czerwca, Polregio zorganizowało pierwszą w tym sezonie wyprawę w ramach akcji „Poczuj przygodę, odkrywając Lubuskie pociągami Polregio". Była okazja do poznania miasto nad Nysą. W Guben i Gubinie na wycieczkowiczów czekało wiele atrakcji Leszek Kalinowski, Paweł Nijaki Zobacz galerię (104 zdjęcia)

W sobotę mieszkańcy Zielonej Góry i okolic znów - po 20 latach przerwy - mogli wsiąść do pociągu i pojechać do Gubina i Guben. Chętnych nie brakowało. To pierwszy kurs i pierwsza wycieczka w ramach „Poczuj przygodę, odkrywając Lubuskie pociągami Polregio". Za tydzień pociągi do Guben pojadą już regularnie...