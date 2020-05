Wreszcie, rusza budowa nowej szkoły muzycznej. I rozpoczyna się nabór na nowy rok szkolny

Uczniowie nie będą musieli już biegać od budynku do budynku. Po latach starań ruszy budowa nowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze (na bazie dawnego Domu Harcerza przy ul. Dzikiej). Rusza też nabór na nowy rok szkolny.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze uzyskała dofinansowanie z Programów MKiDN 2020 - Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego w wysokości 1 mln 56 tys. zł.

Rusza budowa Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze W tym roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji - etap I - Budynek Kształcenia Artystycznego dla szkoły ( wizualizacja). Jest realna szansa na kolejny nowoczesny obiekt dla Zielonej Góry i całego województwa.

Dyrektor szkoły - Honorata Górna ma nadzieję, że wieloletnie starania o właściwe warunki edukacji utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży uda się sfinalizować pomimo bardzo trudnej sytuacji wynikającej z trwającej epidemii. Obecne zajmowane przez szkołę budynki nie spełniają wymagań w tym zakresie oraz nie ma możliwości ich dostosowania z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne oraz konserwatorskie.

Uczniowie nie będą już musieli przechodzić z budynku do budynku Nowa szkoła to nowoczesny obiekt przystosowany do potrzeb edukacji artystycznej z salą koncertową i kameralną w światowym standardzie akustycznym. Znacznie poprawią się warunki lokalowe do realizacji zajęć lekcyjnych, oprócz sal lekcyjnych szkoła pozyska dodatkowe, niezbędne pomieszczenia, których obecnie nie posiada: sale prób dla orkiestr, chórów i zespołów instrumentalnych, szatnię ogólną, szatnie dla dzieci przed zajęciami rytmicznymi, pomieszczenia sanitarne o wymaganym standardzie i w optymalnej liczbie, pomieszczenia socjalne, dla administracji, optymalne ciągi komunikacyjne. Wielkość i wymagania dla poszczególnych sal lekcyjnych będą zgodne z obowiązującymi normami.

Uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w ramach jednego obiektu bez konieczności przechodzenia z budynku do budynku. Oznacza to większą efektywność wykorzystania czasu przez uczniów, poprawę dostępności do kształcenia artystycznego dla utalentowanych dzieci i młodzieży z okolicznych mniejszych miast i wsi, znaczącą poprawę bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, znaczącą poprawę higieny pracy nauczycieli i pracowników szkoły, stworzenie właściwego wizerunku szkoły artystycznej.

Nowy budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

To największa szkoła muzyczna w województwie W szkole obecnie kształci się 320 uczniów pod kierunkiem 62 muzyków - artystów w ramach lekcji indywidualnych. W budynkach szkoły tygodniowo odbywa się ponad 1000 godzin dydaktycznych z uczniami, a rocznie w szkoła organizuje ponad 200 koncertów klasowych, sekcyjnych, okolicznościowych, ogólnoszkolnych, środowiskowych itp.

To największa szkoła muzyczna w województwie lubuskim. Uczniowie szkoły to laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, a absolwenci szkoły to często jedni z czołowych muzyków w Polsce oraz artyści Filharmonii Zielonogórskiej. W tym roku szkoła obchodzić będzie jubileusz 70-lecia.

Nabór do szkoły muzycznej. Kiedy egzaminy W Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Zielonej Górze trwa nabór kandydatów do nauki w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Szkoła przyjmuje kandydatów w wieku od 6 do 23 lat.

Przesłuchania dla kandydatów do PSM I st. odbędą się 5,6 i 19,20 czerwca w budynku szkoły przy ul. Chrobrego 26.

Egzaminy wstępne dla kandydatów do PSM II st. odbędą się 8 i 9 czerwca w budynku szkoły przy al. Niepodległości 21.

Udział w badaniu lub egzaminie wstępnym musi być poprzedzony złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły, najlepiej mailowo psmzg@wp.pl

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć uczniów na stronie internetowej szkoły www.psm.zgora.pl lub tel. 68 455 22 33.

Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w szkole jest bezpłatna

