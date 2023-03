Wrócili z dalekiej podróży. Enea Zastal BC Zielona Góra lepszy od Stali Ostrów Wlkp. w Lidze Północnoeuropejskiej

Enea Zastal BC Zielona Góra – BM Stal Ostrów 97:94

Przypomnijmy, że lepszy z tego dwumeczu awansuje do Final Four rozgrywek ENBL. Po pierwszym spotkaniu, rozegranym w hali CRS, minimalnie bliżej tego celu są zielonogórzanie. Zastalowcom należą się brawa, bo przez większą część meczu wydawało się, że to ostrowianie będą się cieszyć ze zwycięstwa.

Pierwsza kwarta przypominała trochę radosną koszykówkę. Obie drużyny postawiły na szybki atak, większość akcji zarówno gospodarze jak i ostrowianie kończyli dość szybko, zapominając o defensywie. Stal lepiej weszła w mecz (12:6 po punktach Adonisa Thomasa), ale zastalowcy, głównie dzięki trójkom Aleksandra Zecevica i Bryce’a Alforda, byli blisko faworyzowanej ekipy z Wielkopolski. Pod koniec pierwszej kwarty Zastal wyszedł nawet na prowadzenie (22:21 po efektownym wsadzie Jana Wójcika). Pierwsza kwarta zakończyła się wygraną miejscowych 24:23. W drugiej odsłonie ostrowianie zaczęli lepiej bronić i na efekty nie trzeba było długo czekać. Po serii punktów Załuckiego, Garbacza, Skele’a i Thomasa przewaga Stali po raz pierwszy przekroczyła barierę 10 punktów. (w 15 minucie było 39:28 dla Stali). Pod koniec tej kwarty przyjezdni podwyższyli nawet prowadzenie do 12 „oczek” (45:33). Na przerwę obie drużyny schodziły przy przewadze Stali 48:40. Goście byli skuteczniejsi w rzutach z dystansu, a przede wszystkim nie pozostawiali złudzeń, kto jest lepszy pod tablicami (do przerwy 20:13 dla gości w tym elemencie).

W trzeciej odsłonie Stal prowadziła, ale nieznacznie. Zielonogórzanie byli cały czas w grze, na odległość zaledwie 2-4 punktów, choć Stal robiła wszystko, by wywalczyć wyższe prowadzenie. Gospodarze nie odpuszczali już pod tablicami tak wyraźnie jak w pierwszej części gry i po 30 minutach przegrywali tylko 61:63. Tuż po rozpoczęciu ostatniej odsłony trafił Szymon Wójcik i Zastal doprowadził do remisu (63:63). Wystarczyła jednak chwila nieuwagi w obronie i ostrowianie uciekli na sześć punktów (71:65 w 32 minucie). Miejscowi znów musieli gonić, ale czynili to nieefektywnie. Stal po punktach najlepszego na parkiecie Skele’a (aż 19 asyst w całym meczu!) zbudowali po raz kolejny kilkunastopunktową przewagę (78:67 w 34 minucie). Biało zieloni się jednak nie poddawali. Zryw Zastalu 8:0 i w 35 minucie tylko 75:78 dla Stali. Do końca meczu wynik „na styku”. Na niespełna trzy minuty przed końcem po trójce znakomitego Alforda mieliśmy remis 85:85. Amerykanin wyrósł na bohatera tego spotkania. Po jego trzech celnych rzutach wolnych na dwie minuty przed końcem zielonogórzanie objęli prowadzenie 90:89. Michał Pluta podwyższył prowadzenie i na 1,5 minuty przed końcem było 92:89. Goście doprowadzili jednak do wyrównania, ale akcję meczu miał Zastal. Za trzy trafił Przemysław Żołnierewicz i ustalił wynik meczu na 97:94.