Wróżby i zabawy andrzejkowe przed nami. To powspominajmy, co działo się przed kilku laty w to święto

W przedszkolu, szkole, na zabawach i prywatkach w andrzejki chcemy się bawić i wróżyć sobie przyszłość. Lata mijają, a my z pokolenia na pokolenia przekazujemy sobie tradycję przepowiadania przyszłości. Tak przed laty spędzali andrzejki mieszkańcy regionu, jak będzie teraz?

Może w te andrzejki wybierasz się na bal? A pamiętasz te zabawy w przedszkolu, czy szkole, a może też dorosłe bale? Na fotografiach sprzed lat pokazujemy, jak się bawili zielonogórzanie. Zobacz, może na nich zobaczysz także siebie lub swoich znajomych!

Powspominajmy razem andrzejki

Andrzejki to od lat okazja do wróżb, zabaw, ale i przy tej okazji organizowania imprez charytatywnych. Jakie to wspaniałe uczucie móc spędzić atrakcyjnie czas, a przy okazji pomóc najbardziej potrzebującym. Podwójna satysfakcja. I na takich imprezach przed laty bywaliśmy i bywamy nadal, by utrwalić je na filmach, zdjęciach, a potem wspólnie z Państwem powspominać.

Najbardziej znana i najczęściej stosowana wróżba podczas andrzejowego wieczoru to... lanie wosku.

Wróżby andrzejkowe: lanie wosku

To najpopularniejsza ze wszystkich wróżb andrzejkowych. Polega na przelaniu przez dziurkę od klucza roztopionego wosk do miski z zimną wodą. Następnie zastygnięty wosk utworzy kształt, który powinno się oglądać rzucając nim przy pomocy lampki cień na ścianę. To, co wyczytamy z cienia, mówi o naszej przyszłości.

Wróżby andrzejkowe: kubeczki

Do tej andrzejkowej wróżby potrzebujemy kilku kubków. Pod każdym z nich przykrywamy jeden wybrany przez nas przedmiot: monetę, pierścionek, kostkę cukru, listek laurowy, cukierek, kompas oraz klucz. Osobę, która wylosuje monetę czeka bogactwo. Z kolei pierścionek oznacza szybki ślub. Cukier to oznaka szczęścia w życiu i miłości, a listek laurowy sławy. Cukierek to znak rychłych narodzin dziecka, natomiast kompas wspaniałej podróży. Osobę, która wylosuje klucz, czeka przeprowadzka.

Wróżby andrzejkowe: buty