Wścieklizna znów groźna. Specjaliści przypominają o obowiązkowych szczepieniach

Chodzi tu szczególnie o koty wychodzące z domu, bo mogą one mieć kontakt z dzikimi zwierzętami takimi jak lisy, kuny, wiewiórki czy nietoperze, które są potencjalnymi nosicielami wścieklizny - dodaje Edyta Siwicka.

Choć szczepienia przeciwko wściekliźnie nie są obowiązkowe dla kotów, to jednak specjaliści zalecają, aby mimo wszystko poddać je takiemu zabiegowi. W kraju odnotowano już kilka przypadków zakażenia wśród tych zwierząt.

Wścieklizna to choroba zakaźna wywoływana przez wirus powodujący zmiany zapalne w ośrodkowym układzie nerwowym. Jest groźna nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. Służby weterynaryjne apelują o zachowanie ostrożności w lasach i przypominają o regularnych szczepieniach zwierząt domowych.

Ale choć właściciele pupili powinni zdawać sobie sprawę z zagrożenia, to jednak według danych służb weterynaryjnych w ubiegłym roku w województwie lubuskim trzy na pięć psów nie było zaszczepionych przeciw wściekliźnie.

Objawy wścieklizny

Okres inkubacji choroby, czyli okres od momentu zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych, jest różny i zależy między innymi od ilości wprowadzonego do organizmu wirusa, jego zjadliwości oraz gatunku i wieku zwierzęcia. U małych zwierząt takich jak psy czy koty wynosi od kilku do dziewięćdziesięciu dni. Choroba może mieć postać cichą lub szałową.