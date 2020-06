WspieramyLokalnyBiznes - gastronomia - te firmy działają online i zdalnie w lubuskim

sprzedaż lodów, deserów, ciast

Ba Na Na Bistro

Pizzeria Roma

Drodzy klienci, w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie staramy się być z Państwem na ile jesteśmy w stanie.

Zachęcamy do pozostania w domach. My dowieziemy Państwu gorącą, pyszną pizzę pod same drzwi. Możecie Państwo także odebrać ją u nas w drzwiach lokalu. W obu przypadkach zachęcamy do dokonywania płatności online.

Życzymy Wszystkim Państwu dużo zdrowia. Pozdrawiamy.

Beef Burger Spot

Adres: Wyszyńskiego 36, Zielona Góra

Wyszyńskiego 36, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - czwartek 12-20, piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 13-20

Poniedziałek - czwartek 12-20, piątek 12-22, Sobota 12-22, Niedziela 13-20 📱 +48 793 352 460

📧 Beefburgerspot@gmail.com

🌍 Beef Burger Spot

PMpizza Racula

Adres: Głogowska 85, Zielona Góra

Głogowska 85, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 11-19/11-18.30, Sobota 13-21/13-20.30, Niedziela 13-21/13-20.30

Poniedziałek - piątek 11-19/11-18.30, Sobota 13-21/13-20.30, Niedziela 13-21/13-20.30 📱 +48 881 606 160

📧 racula@pmpizza.pl

🌍 PMpizza Racula

PMpizza Makro

Adres: Gorzowska 2 (przy wejściu do Makro), Zielona Góra

Gorzowska 2 (przy wejściu do Makro), Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 11-19/11-18.30, Sobota 13-21/13-20.30, Niedziela 13-21/13-20.30

Poniedziałek - piątek 11-19/11-18.30, Sobota 13-21/13-20.30, Niedziela 13-21/13-20.30 📱 +48 881 606 164

📧 makro@pmpizza.pl

🌍 PMpizza Makro

La Creperie

Restauracja europejska, naleśnikarnia

Bella Napoli

pizzeria

Adres: ul. Piastowska 12, Zielona Góra

ul. Piastowska 12, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12.00 - 21.00

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 21.00 📱 +48 68 324 24 50

🌍 Bella Napoli

Między nami

Kuchnia polska wzbogacona o regionalne produkty, lunche, pizza

Hotel & Restauracja Retro

Kuchnia polska i europejska

Amarone Restaurant & Coffee Bar

Restauracja serwująca śniadania i drugie śniadania; lunche; restauracja włoska; kawiarnia

Soho Pizzeria

włoska pizzeria

Adres: ul. Sowińskiego 38A, Zielona Góra

ul. Sowińskiego 38A, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek od godz. 12.00-22.00

Poniedziałek - Piątek od godz. 12.00-22.00 📱 +48 68 458 88 78

🌍 Soho Pizzeria

Pizzeria Mała Sowa

pizzeria

Adres: ul. Staszica 15, Zielona Góra

ul. Staszica 15, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 14.00 - 21.00

Poniedziałek - Piątek 14.00 - 21.00 📱 +48 572 870 544

🌍 Pizzeria Mała Sowa

Kawon Piwnica Artystyczna

Ciepłe i zimne przekąski, dania główne, apetyczne kolacje

Ohy-Ahy

Restauracja steak house, tapas bar

Adres: ul. Kościelna 2, Zielona Góra

ul. Kościelna 2, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11.00 - 19.00

Poniedziałek - Piątek 11.00 - 19.00 📱 +48 577 771 200

📧 RESTAURACJA@OHYAHY.PL

🌍 Ohy-Ahy

Es la passion Zielona Góra

Restauracja z owocami morza, kuchnia hiszpańska i śródziemnomorska

Pesto Restauracja & Pizzeria

Pizzeria, restauracja włoska, restauracja polska

Adres: ul. Franciszka Rzeźniczaka 3a, Zielona Góra

ul. Franciszka Rzeźniczaka 3a, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12.00-15.00

Poniedziałek - Piątek 12.00-15.00 📱 +48 786 292 786

🌍 Pesto Restauracja & Pizzeria

Pizzeria Gioconda

Włoska pizzeria, makarony, zupy

Show Restaurant

Restauracja z owocami morza

Adres: ul. Wojska Polskiego 2, Zielona Góra

ul. Wojska Polskiego 2, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12.00-17.00

Poniedziałek - Piątek 12.00-17.00 📱 +48 721 909 019

📧 show@showrestaurant.pl

🌍 Show Restaurant

Boska Włoska

Pizza i pasta

Adres: ul. Francuska 2c, Zielona Góra

ul. Francuska 2c, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11.00 - 22.00

Poniedziałek - Piątek 11.00 - 22.00 📱 +48 887 636 767

🌍 Boska Włoska

Kolorowa Bistro

Bar szybkiej obsługi

Adres: ul. Dr Pieniężnego 27, Zielona Góra

ul. Dr Pieniężnego 27, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 9.00:17.00

Poniedziałek - piątek 9.00:17.00 📱 +48 510 716 584

📧 kolorowa-kuchnia@wp.pl

🌍 Kolorowa Bistro

Schabik

Bar szybkiej obsługi

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra

ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10.00-18.30

Poniedziałek - Piątek 10.00-18.30 📱 +48 735 375 203

📧 bar.schabik@poczta.onet.pl

🌍 Schabik

Little Italy 4 You

Pizzeria, restauracja włoska

Flamingo

Restauracja polska, lunche

Adres: al. Zjednoczenia 106, Zielona Góra

al. Zjednoczenia 106, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 10.00-17.00

Poniedziałek - Piątek 10.00-17.00 📱 +48 68 451 92 43

🌍 Flamingo

Burger House

Burgery, sałatki

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 6/1, Zielona Góra

ul. Kazimierza Wielkiego 6/1, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Wtorek - czwartek 12.00-21.00, Piątek - Sobota 12.00-22.00, Niedziela 12.00-18.00

Wtorek - czwartek 12.00-21.00, Piątek - Sobota 12.00-22.00, Niedziela 12.00-18.00 📱 +48 537 545 068

📧 biuro@burgerhouse.com.pl

🌍 Burger House

Restauracja Czarny Tulipan

Kuchnia międzynarodowa, lunche

Wino i Grono

Włoska, domowa, makarony, pizza

12 stolików

pizza, makarony, kuchnia domowa

Adres: ul. Kupiecka 5, Zielona Góra

ul. Kupiecka 5, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12.00 - 22.00

Poniedziałek - Piątek 12.00 - 22.00 📱 +48 574 157 840

🌍 12 stolików

Tawerna Cicha Przystań

Restauracja serwująca śniadania i drugie śniadania, lunche

Go Sushi

Restauracja sushi

Cosmos Greek Food & Coffee

Restauracja serwująca śniadania i drugie śniadania, lunche, sprzedaż kanapek, kawiarnia

Lunch Bar Tradycja

Bufet, kuchnia polska

Papa Pizza Zielona Góra

Pizzeria

Adres: al. Wojska Polskiego 41, Zielona Góra

al. Wojska Polskiego 41, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 12.00-23.00

Poniedziałek - Piątek 12.00-23.00 📱 +48 608 477 167

🌍 Papa Pizza Zielona Góra

New Namaste

Restauracja indyjska

Bar Jadłodajnia

w ofercie obiady domowe, pierogi i makarony produkowane na miejscu

Adres: ul. Podgórna 43 i, Zielona Góra

ul. Podgórna 43 i, Zielona Góra Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 11.00-18.00

Poniedziałek - Piątek 11.00-18.00 📱 +48 68 453 87 87

🌍 Bar Jadłodajnia

Gorzów Wielkopolski

Tutti Santi

włoska pizzeria

Adres: ul. Sikorskiego 9, Gorzów Wielkopolski

ul. Sikorskiego 9, Gorzów Wielkopolski Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Niedziela - czwartek 12:00-22:00, Piątek - Sobota 12:00-23:00

Niedziela - czwartek 12:00-22:00, Piątek - Sobota 12:00-23:00 📱 +48 730 081 010

🌍 Tutti Santi

Dream Burger

buregry, pizza, sałatki

Adres: ul. Wełniany Rynek 2A, Gorzów Wielkopolski

ul. Wełniany Rynek 2A, Gorzów Wielkopolski Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek od godz. 12.00

Poniedziałek - Piątek od godz. 12.00 📱 +48 603 506 332

📧 t.stefaniak77@gmail.com

🌍 Dream Burger

Domowe Wypieki Arlety

Adres: ul. Mickiewicza 9a, Gorzów Wielkopolski

ul. Mickiewicza 9a, Gorzów Wielkopolski Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek nieczynne, pozostałe dni 10-16, Sobota 9-15, Niedziele Handlowe 11-15, pozostałe niedziele ciasta i torty na zamówienie

Poniedziałek nieczynne, pozostałe dni 10-16, Sobota 9-15, Niedziele Handlowe 11-15, pozostałe niedziele ciasta i torty na zamówienie 📱 +48 95 737 09 67

📧 arleta.pilc@tlen.pl

🌍 Domowe Wypieki Arlety

Torty Gorzów.pl

Torty weselne, candy bar, torty dziecięce, ciasta i wypieki okolicznościowe