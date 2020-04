„Wspólnymi siłami pokonamy tę zarazę…” Kibice Falubazu wierzą, że sezon ruszy

Żużlowy sezon 2020. Transparent kibiców Falubazu

„Wspólnymi siłami pokonamy tę zarazę, wrócimy silniejsi – do boju Falubazy!” – transparent z takim hasłem kibice powiesili na stadionie przy W69. Jest to z pewnością wyraz tego, że fani zielonogórskiego zespołu nie wyobrażają sobie tego, by sezon 2020 w ogóle nie ruszył. Optymizmu nie brakuje też wśród żużlowców, klubowych działaczy i zarządców poszczególnych lig w Polsce. Ci ostatni pracują nad różnymi wariantami rozgrywek, które mogłyby zostać wprowadzone, w zależności od terminu, w którym sezon mógłby się rozpocząć.