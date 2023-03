Wszyscy na rowery, czyli trening przed rywalizacją w konkursie Rowerowa Stolica Polski i... przejazd obwodnicą południową

Zielona Góra po raz drugi chce stanąć w szranki z innymi miastami w Polsce o tytuł "Rowerowej Stolicy Polski". Sportowa batalia rozpocznie się w czerwcu, ale już teraz wszyscy zachęcają, byśmy wzięli udział w treningu, który potrwa do 21 maja, a potem już w prawdziwej rywalizacji. No i warto też przetestować... obwodnicę południową miasta!

- Zachęcamy wszystkich, żeby wsiedli na rower. Nie ma wymówek, że nie ma, jak jeździć, bo jest Zielonogórski Rower Miejski. Są świetne ścieżki rowerowe – mówi Zbigniew Spruch, były kolarz zawodowy. – Zróbmy coś dla zdrowia i dla miasta.

Andrzej Huszcza uważa, że rower to doskonały relaks

Do jazdy na rowerze zachęca też Andrzej Huszcza, legendarny żużlowiec.

- Sam dużo jeżdżę na rowerze, więc wiem, jaki to wspaniały odpoczynek i jaki wpływ ma na nasze samopoczucie – podkreśla Andrzej Huszcza.

Zielona Góra zamierza przystąpić po raz drugi do projektu rekreacyjno-sportowego "Aktywne Miasta". Dzięki temu chce zachęcić zielonogórzan do częstego korzystania z roweru i aktywnego trybu życia. Konkurs jest dobrą do tego motywacją.

- W tym wspólnym treningu może wziąć udział każdy, nie tylko mieszkaniec naszego miasta, ale każdy, kto chce dla Zielonej Góry zbierać punkty – mówi radny Robert Górski, szef stowarzyszenia Rowerem do Przodu. – Wystarczy, że ściągniemy na telefon aplikację i będziemy zbierać kilometry. I w tym wszystkim nie chodzi o to, by koniecznie zdobyć tytuł Rowerowej Stolicy Polski, ale o to, by zdrowo żyć, by zmieniać swoje nawyki, by jak najczęściej korzystać z roweru, dojeżdżając do pracy, na zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi.

- Zachęcamy zielonogórzan do zamienienia auta na rower. Zdrowo, ekologicznie i można zbierać punkty dla miasta w konkursie Rowerowa Stolica Polski - zachęcali uczestnicy konferencji prasowej, zorganizowanej na Placu Bohaterów w środę, 29 marca br. Jacek Katos

Konkurs to także motywacja do zmiany trybu życia

- Już rok temu mnie to bardzo zmotywowało. Bo co innego tak sobie jeździć rowerem, a co innego mieć świadomość, że z każdym przejechanym kilometrem dokładam swoją cegiełkę do rywalizacji i pomagam mojemu miastu – mówi Kinga Grudzis z Zielonej Góry.

Aktywne Miasta to portal internetowy oraz aplikacja sportowa, będąca wielofunkcyjnym narzędziem przydatnym każdemu, kto uprawia sport. Aplikacja oferuje 18 dyscyplin sportowych, mierzy czas, pokonany dystans, spalone kalorie, a przebyte szlaki oznacza na mapie. Z czasem została wykorzystana jako narzędzie do organizacji rowerowego konkursu i rywalizacji pomiędzy miastami prezydenckimi.

Rowerowa Stolica Polski? A dlaczego nie?!

Rywalizacja o „Puchar Rowerowej Stolicy Polski” rusza już 1 czerwca br. Zwycięzca zostanie wyłoniony dzięki danym zgromadzonym przez darmową aplikację, która rejestruje trasy i ich odległości. Za jej pomocą gromadzone są punkty dla miast oraz drużyn. Tytuł zdobędzie to z miast, które - w przeliczeniu na jednego mieszkańca - przejedzie przez cały czerwiec najwięcej kilometrów. Zainstaluj aplikację i wkręć się w Zieloną Górę!

Okazją do wyciągnięcia roweru z piwnicy czy garażu i rozpoczęcia treningu może być też Rowerowy Rajd Obwodnicą Południową. Nowa droga zostanie oddana oficjalnie do użytku 15 kwietnia br. Zanim zostanie udostępniona kierowcom samochodów, dzień wcześniej przejadą nią rowerzyści. Prezydent Janusz Kubicki zachęca wszystkich do przetestowania tej największej w historii miasta inwestycji rowerowej.

- Zachęcamy zielonogórzan do zamienienia auta na rower. Zdrowo, ekologicznie i można zbierać punkty dla miasta w konkursie Rowerowa Stolica Polski - zachęcali uczestnicy konferencji prasowej, zorganizowanej na Placu Bohaterów w środę, 29 marca br. Jacek Katos

Start z Placu Bohaterów 14 kwietnia o godzinie 17.00

Rajd organizuje stowarzyszenie Rowerem do Przodu. Do pokonania będzie 25 kilometrów. Każdy da radę, tempo będzie dostosowane do uczestników wydarzenia.

Start 14 kwietnia o 17.00 z Placu Bohaterów. Następnie dojazd do ronda im. Andrzeja Huszczy przy wjeździe do sołectwa Racula. Stąd rozpocznie się testowanie nowej trasy. Przed rondem w Świdnicy nastąpi powrót. Uczestnicy rajdu na metę w okolicy ogrodu botanicznego powinni dotrzeć około godziny 19.00. Tu czekać na nich będą muzyczne atrakcje i ciepły poczęstunek. Co ważne - udział w rajdzie jest bezpłatny i nie wymaga uprzedniej rejestracji.

ZOBACZ TEŻ

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!