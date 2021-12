Wtedy prawie wszyscy palili papierosy. Taka była moda. W latach 80. paliło najwięcej Polaków

Palenie papierosów w Polsce wciąż jest popularne, chociaż systematycznie spada. Obecnie średnia osób palących tytoń wynosi około 24 proc. Wciąż po papierosa częściej sięgają panowie, niż panie. Różnica w tym przypadku wynosi ok. 10 proc. Wciąż jednak pali aż ok. 8 mln Polaków. To nic w porównaniu do Kanady i Szwecji, gdzie uzależnionych od tytoniu jest odpowiednio 13 proc. i 14 proc. społeczeństwa, jak podaje Zbigniew Wojtasiński/PAP w Pulsie Medycyny.