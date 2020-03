Wtyk amerykański jesienią szukał w naszych mieszkaniach miejsca, by przezimować. Teraz owad się obudził i znów atakuje okna i balkony

Obecność wtyka amerykańskiego (naturalnie występuje w Ameryce Północnej) w Polsce to żadna nowość. Po raz pierwszy stwierdzono pluskwiaka we Wrocławiu i w Małopolsce już w 2007 roku. Okazało się, że owad się u nas zadomowił. Jesienią 2019 r. Czytelnicy z Nowej Soli, Gorzowa, Zielonej Góry i Żar donosili nam o prawdziwej pladze.

Jesienią wtyk amerykański (lepiej go nie łapać gołą dłonią, bo potrafi boleśnie ukłuć) pchał się do naszych domów, by przezimować. Teraz – na przełomie lutego i marca 2020 r. – budzi się i… Wygląda na to, że już z nami zostanie.