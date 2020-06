Wybory 2020: O tych wpadkach z kampanii wyborczej nie zapomnimy

Rafał Trzaskowski i wpadka z parasolką W trakcie wizyty Rafała Trzaskowskiego doszło do incydentu komentowanego szeroko w internecie. Gdy zaczął padać deszcz, to pewien mężczyzna rozłożył parasol nad głową kobiety, która tłumaczyła wystąpienie Trzaskowskiego na język migowy. Po kilku sekundach jednak parasolka została przekazana politykowi KO. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy określili prezydenta Warszawy mianem: "prawdziwego dżentelmena". Zaczyna padać. Ktoś od Czaskoskiego wyciaga parasol, rozkłada nad głową pani migającej po czym oddaje Rafałowi

