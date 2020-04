Wybory prezydenckie 2020. Janusz Kubicki udostępni dane mieszkańców Poczcie Polskiej. "Ja nie będę miał innego wyjścia" - mówi

W kierunku prezydenta Zielonej Góry napływa wiele pytań od mieszkańców w związku ze zbliżającymi się wyborami. Konkretniej chodzi o udostępnienie ich danych Poczcie Polskiej i PKW. Janusz Kubucki odniósł się do tej kwestii na antenie Radia Index. Poinformował, że nie zamierza sprzeciwiać się prawu. Jeśli będzie odpowiednie rozporządzenie, udostępni dane zielonogórzan.

- Państwowa Komisja Wyborcza wysłała do nas stanowisko, w którym informuje nas, że po spełnieniu pewnych wymagań mamy obowiązek udzielić informacji Poczcie Polskiej - tłumaczył Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Podkreślił również, że może się to skończyć pozwami do prokuratury wobec Poczty Polskiej, premiera, Państwowej Komisji Wyborczej, a nawet urzędu w Zielonej Górze. - Mnie te wybory nie interesują, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, bo one nic nie zmienią - dodał. CZYTAJ RÓWNIEŻ:

W czasie rozmowy na antenie dziennikarka przytoczyła informację, że w Polsce są włodarze, którzy kategorycznie zarzekają się, że takich danych nie udostępnią, bo jest to niezgodne z prawem. Dopytała, jak prezydent ustosunkuje się do tego i co odpowie zielonogórzanom, którzy pytają wprost, czy ich dane także zostaną przekazane?

- Jeżeli prawo będzie mi nakazywało to zrobić, to co mam zrobić, złamać prawo? - zapytał Kubicki? - Stanowisko PKW jednoznacznie wskazuje, co należy zrobić i kiedy. Jeżeli zostaną spełnione te wymagania, ja nie będę miał innego wyjścia, to są przepisy prawa. Prawo w Polsce nie ja stanowię tylko sejm. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze takiej możliwości, bo przepisy prawa tego nie określają, ale jeśli będzie odpowiednie rozporządzenie, to nie będzie innej możliwości - podkreślił prezydent. Podczas rozmowy na antenie Radia Index, prezydent Zielonej Góry dwukrotnie zaznaczył, że jest za wydłużeniem kadencji Andrzeja Dudy i przesunięciem wyborów o dwa lata. Argumentował to przeprowadzeniem w przyszłości cywilizowanych wyborów, wolnych od koronawirusa i z normalną kampanią wyborczą. - Od dawna mam dość tej szopki zwanej wyborami. Politycy nie dorośli do tego, aby nas reprezentować. Bodajże 80 czy 90 proc. społeczeństwa chciałoby przesunięcia wyborów - powiedział Janusz Kubicki.

