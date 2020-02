Wybory prezydenckie 2020. Sondaż prezydencki w Lubuskiem. Jak głosowali mieszkańcy? [KOMENTARZE POLITYKÓW]]

Postanowiliśmy sprawdzić, jak głosowaliby Polacy, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dzisiaj. Wyniki badań zrealizowanych przez Polska Press Grupę we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Dobra Opinia w dniach 10-14 lutego na reprezentatywnej kwotowo próbie 8000 dorosłych mieszkańców Polski metodą bezpośredniego wywiadu ankieterskiego - mogą dawać do myślenia. Wynika z nich bowiem jasno, że póki co nic nie jest przesądzone i właściwie każdy z kandydatów - może poza Krzysztofem Bosakiem - ma szansę na wygraną.

- Kampania będzie ukierunkowana na to, żeby rozstrzygnąć wybory już w I turze – mówi M. Ast. Jest przekonany, że jeśli dojdzie do II tury, urzędujący prezydent wyjdzie z niej zwycięsko: – Zaprocentuje, że był we wszystkich lubuskich powiatach.

Mocno zaskoczona wynikiem kandydata środowisk lewicowych Roberta Biedronia jest posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, liderka lubuskiej Wiosny. W Lubuskiem osiąga on gorszy wynik od Szymona Hołowni, który startuje z własnego komitetu. – Poparcie dla naszego kandydata będzie rosło, gdy w kampanii będzie on częściej widoczny w mediach. Hołownia to gwiazda telewizji. Stratę do rywali Robert Biedroń nadrobi – mówi Kucharska-Dziedzic. – Wyniki wielu sondaży pokazują, że II tura jest pewna, a jeśli do niej dojdzie, to Duda przegra – dodaje posłanka lewicy. A Sługocki dodaje, że Kidawa-Błońska będzie mieć spore szanse na zwycięstwo, jeśli w I turze zdobędzie co najmniej 26 proc.