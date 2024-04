Wybory samorządowe 2024. Lista lokali wyborczych w Zielonej Górze. Sprawdź, gdzie możesz oddać swój głos

Akademia Montesori

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik”

I Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna

Miejskie Przedszkole nr 10

Miejskie Przedszkole nr 13

Miejskie Przedszkole nr 17

Miejskie Przedszkole nr 20

Miejskie Przedszkole nr 21

Miejskie Przedszkole nr 22

Miejskie Przedszkole nr 34

Miejskie Przedszkole nr 37

Miejskie Przedszkole nr 6

Miejskie Przedszkole nr 8

Niepubliczny Punkt Przedszkolny

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7

Punkt Biblioteczny Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 15

Szkoła Podstawowa nr 18

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 8

Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A - 2

Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa

Uniwersytet Zielonogórski Rektorat

V Liceum Ogólnokształcące

VI Liceum Ogólnokształcące

Zespół Edukacyjny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5

Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17

Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21

Zespół Edukacyjny Nr 9 Szkoła Podstawowa Nr 11

Zespół Edukacyjny nr 10

Zespół Edukacyjny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 24

Zespół Edukacyjny nr 6 Szkoła Podstawowa nr 26

Zespół Edukacyjny nr 8 Szkoła Podstawowa nr 28

Zespół Szkół Ekologicznych

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

Zespół Szkół Plastycznych

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1

Zielonogórski Ośrodek Kultury Filia Stary Kisielin

Świetlica

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Ile kadencji urzęduje wójt, burmistrz i prezydent miasta?

Wójt gminy w Polsce może urzędować przez maksymalnie dwie kadencje. Każda z nich trwa pięć lat. Zgodnie z obecnymi przepisami prawa, po odbyciu dwóch kadencji z rzędu, wójt nie może pełnić tej funkcji kolejny raz. W 2018 roku nastąpiła zmiana w tej kwestii. Wcześniej nie było ograniczeń co do liczby sprawowanych kadencji.

Burmistrz może sprawować swój urząd jedynie przez dwie kadencje trwające po 5 lat. Zasada ta została wprowadzona w 2018 roku. Przed tymi zmianami nie istniały żadne ograniczenia co do liczby kadencji. Po trwającej 4 lata kadencji dotychczasowy burmistrz mógł ubiegać się o reelekcję.

Prezydent miasta w Polsce może urzędować dwukrotnie. Po wejściu w życie przepisów prawa w 2018 roku, przestała obowiązywać dowolność w liczbie pełnionych przez niego kadencji. Oznacza to, że po pięciu latach sprawowania urzędu mogą się oni ubiegać o reelekcję tylko jeden raz.