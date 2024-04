Wybory samorządowe. Kto nowym prezydentem Zielonej Góry? | WYNIKI WYBORÓW

Kto prezydentem Zielonej Góry?

Wyniki spływające z komisji wyborczych na chwilę obecną dają prowadzenie Marcinowi Pabierowskiemu (WYNIKI SĄ AKTUALIZOWANE).

Janusz Kubicki (bezpartyjny, obecny prezydent) - 41,50 proc. głosów

Marcin Pabierowski (Komitet Obywatelski) - 58,50 proc. głosów

Aktualizacja, godz. 22.21:

753 głosy do 215 dla Pabierowskiego to jeden z wyników w komisji wyborczej w Raculi. - To jest nokaut - komentują nowi radni z klubu KO.

Aktualizacja, godz. 21.59:

Janusz Kubicki na kilka minut pojawił się w swoim sztabie wyborczym, gdzie panuje smutna atmosfera. Obecny prezydent chyba już oswoił się z porażką w drugiej turze. - Zielona Góra będzie się zmieniać na dobre będzie się rozwijała - podkreślał w czasie wieczoru wyborczego. Obecny prezydent podziękował wszystkim, którzy pracowali w sztabie. Na pytanie, czy zostaje w polityce odpowiedział, że jeszcze nie wie. - Czas pokaże i czas wyciągnąć wnioski. Świat się nie kończy, łądzią płynie się cały czas do przodu. Gratuluję swojemu kontrkandydatowi wyniku. Jeśli nic się nie zmieni to Zielona Góra w poniedziałek będziała miała nowego prezydenta - dodał Kubicki.