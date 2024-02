Wybuch bomby w Siecieborzycach miał zabić panią Ulę i jej dzieci. Błażej K. na ławie oskarżonych, nie przyznaje się

Kiedy, mająca wówczas 31-lat, kobieta w kuchni otwierała paczkę, doszło do wybuchu. Ona oraz jej dzieci zostały ranne poważnie ranne.

– No słyszałam, że coś tam wybuchło, ale to po drugiej stronie wsi, oni tam mieszkają w takim domu na uboczu - mówiła nam tuż po zdarzeniu jedna z mieszkanek. – Nikt tu nie mógł uwierzyć, że to jakaś bomba, wszyscy myśleli, że to gaz wybuchł. Ale nikt tutaj huku nie słyszał, najwięcej to z mediów się dowiedzieliśmy. Biedna dziewczyna, i to jeszcze przy dzieciach to otworzyła, tragedia na same święta. Kto mógł jej takie coś zrobić? – pytała kobieta.