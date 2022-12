Wybuch w domu pod Żaganiem. Kobieta otworzyła paczkę, ta eksplodowała w obecności jej dzieci. Cała trójka trafiła do szpitala

Otworzyła paczkę, doszło do wybuchu

To historia jak z kryminalnego filmu. W poniedziałek 19 grudnia około 7 rano, na terenie jednej z posesji w Siecieborzycach w powiecie żagańskim, na zewnętrznym parapecie okna, jedna z mieszkanek znalazła tajemniczą paczkę. Kiedy wniosła ją do domu i zaczęła otwierać, doszło o wybuchu. 31-letnia kobieta, otworzyła paczkę w obecności swoich dzieci w wieku 2 i 7 lat i to ona najbardziej ucierpiała na skutek eksplozji. Ranną przetransportowano śmigłowcem LPR, a dwójkę jej dzieci karetką do szpitala. Kobieta trafiła na stół operacyjny. Jak podaje Polsat News, straciła dłoń i może stracić także wzrok. Operowano także jedno z dzieci, siedmioletnią dziewczynkę. W domu mieszkają także rodzice poszkodowanej kobiety, którzy w wyniku wybuchu nie doznali żadnych obrażeń.