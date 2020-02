Wycinka drzew w parku Tysiąclecia trwa. Mieszkańcy się żalą. Ale czy słusznie? [ZDJĘCIA]

Wycinka drzew w parku Tysiąclecia trwa już od kilku dni. Likwidowane są chore drzewa. - Tyle lat to rosło, park jest zaniedbany, straszny żal – mówi pani Anastazja.

Jak informował ostatnio urząd miasta, przeznaczone do wycinki są wszystkie drzewa, które są w złym stanie i stanowią zagrożenie przechodniów. Jest ich 43 (zostały one oznaczone). Urząd marszałkowski potwierdził to, nakazał ich wycinką i jednocześnie ponowne nasadzenia w miejsce tych, które poszły pod topór. W zamian za wycięte drzewa w parku Tysiąclecia pojawić się mają 22 nowe lipy (18 z nich o obwodzie minimalnym 18 cm) oraz trzy sztuki choiny kanadyjskiej.

Mieszkańcy jednak skarżą się, że część drzew wygląda na zdrowe okazy. Okazuje się, że w wielu przypadkach są to samosiejki, które rosną zbyt blisko siebie i uniemożliwiają prawidłowy rozwój pozostałym, zdrowym drzewom.