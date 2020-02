Wydział komunikacji to zmora zielonogórzan. Mieszkańcom brakuje numerków i cierpliwości...

"Są kary, a utrudnia nam się rejestrację!"

- Od stycznia wprowadzono kary finansowe za nieprzerejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni. Wydział komunikacji ewidentnie utrudnia załatwienie sprawy - zwróciła się do nas pani Paulina, która chciała przerejestrować auto. Pod koniec stycznia wybrała się do urzędu, ale o godz. 13.00 nie było już dostępnych numerków. Nazajutrz była przed 12.00 i znów to samo. - Pracownicy powiedzieli, że jest dużo osób i warto przyjść rano – relacjonuje kobieta. – Następnego dnia byłam w wydziale komunikacji o 8.10, znów nie było kategorii dotyczącej rejestracji pojazdów dla osób fizycznych. Pani, tam pracująca, powiedziała, że jest dużo osób i że dziś już nie dam rady załatwić sprawy, mimo że było jeszcze ponad 6 godzin do zamknięcia. Wydaje mi się, że numerki, mimo liczby osób, powinny być wydawane do zamknięcia. Niektórzy pobierają zła kategorie (nie wykorzystując tej wcześniejszej) lub pobierają bilet rano, a później spieszą się do pracy i wychodzą z urzędu.