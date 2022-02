Wyjątkowe wydarzenie! Farida i Maciej Wróblewski zapraszają na koncert - będziemy wspominać Czesława Niemena

Piosenki Faridy i Macieja Wróblewskiego będą się przeplatać ze wspomnieniowymi opowieściami Jerzego Wydrzyckiego.

Włoska piosenkarka Farida w 1970 roku została zaproszona przez Czesława Niemena do udziału w sopockim festiwalu, na którym otrzymała Nagrodę Dziennikarzy. Maciej Wróblewski - zielonogórski bard to znany naszym mieszkańcom twórca, którego barwa głosu do złudzenia przypomina Czesława Niemena. Bilety na koncert do nabycia w SDK w Sulechowie.

