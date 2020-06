Wyjątkowy egzamin ósmoklasisty. Na czym będzie polegał?

We wtorek, 16 czerwca, rozpoczynają się trzydniowe egzaminy ósmoklasisty. Wyjątkowe, bo przesunięte w terminie i przeprowadzane w reżimie sanitarnym. Jakie nastroje panują wśród uczniów i nauczycieli?

- Będzie dobrze. Przecież się uczyliśmy. Może ostatnio inaczej niż zwykle, bo zdalnie. Ale damy radę – mówią uczniowie w Gorzowie, Zielonej Górze i innych lubuskich miejscowościach.

Nauczyciele także są przygotowani do przeprowadzenia egzaminu w innych, trudniejszych niż zwykle warunkach.

Do 316 lubuskich szkół w związku z pandemią koronawirusa trafiły płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Zostały one zakupione z budżetu wojewody. Jak informuje Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, do szkół podstawowych trafiło: 15 800 litrów płynów do dezynfekcji, 93 100 sztuk rękawiczek, 46 700 sztuk masek ochronnych.

Egzamin ósmoklasisty. Dwie klasy, dwa wejścia, maseczki W Szkole Podstawowej nr 6 w Zielonej Górze w poniedziałek wszystko było już przygotowane do przeprowadzenia egzaminu. W placówce arkusze egzaminacyjne, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną rozwiązywać będą dwie klasy ósme. Do szkoły wejdą one osobnymi drzwiami i to w odstępie 15 minut.

- Mamy środki dezynfekujące przy wejściu do szkoły, przed salami. Uczniów obowiązują maseczki do mementu zajęcia miejsc w sali. Nauczyciele też mają maseczki, przyłbice, rękawiczki. Ławki zostały ustawione 2 metry od siebie – mówi dyrektor SP-6 w Zielonej Górze Bogumiła Moskaluk. - Zwykle po materiały egzaminacyjne przychodził jeden uczeń z każdej Sali, razem z przewodniczącym. Teraz wybieramy tylko jednego ucznia, który będzie reprezentował wszystkich ósmoklasistów.

Egzamin ósmoklasisty. Przygotowania trwały zdalnie Mimo że uczniowie od marca nie chodzą do szkoły, nauczyciele mają z nimi cały czas kontakt, tak jak i z rodzicami, którzy także online zostali przeszkoleni na temat zasad przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

- Jestem w ciągłym kontakcie z rodzicami przez dziennik elektroniczny, e-maile, telefony. Mam więc nadzieję, że egzaminy przeprowadzimy bez żadnego problemu – podkreśla pani dyrektor.

Trwa głosowanie... Czy matura to najważniejszy egzamin w życiu? Tak Nie Nie mam zdania

Egzamin ósmoklasisty. Polski uczniowie piszą 120 minut Egzamin ósmoklasisty rozpocznie się we wtorek o godz. 9.00. Na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie będą mieli 120 minut. W środę o 9.00 przez 100 minut rozwiązywać będą zadania z matematyki, a w czwartek o 9.00 z języka obcego przez 90 minut.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8 proc. uczniów. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5 proc. ósmoklasistów.

Wyniki znane będą 31 lipca. Tego dnia uczniowie dostaną zaświadczenia. Wyniki będą brane pod uwagę podczas naboru do szkół ponadpodstawowych.

Egzamin ósmoklasisty. Wystarczy przyjść, by ukończyć szkołę Związek Nauczycielstwa Polskiego postulował, by w tym roku w związku a pandemią koronawirusa nie przeprowadzać egzaminu, a rekrutację oprzeć na ocenach ze świadectw ukończenia szkoły.

- I tak też mogło być – uważa pani Maria z Gorzowa, mama ósmoklasisty. – Po co ten stres w tych warunkach reżimu sanitarnego? Zwłaszcza że ten egzamin to nie matura. Nie ma takiego znaczenia. Jest warunkiem ukończenia szkoły, ale nie jego zdanie, lecz już samo przystąpienie do niego, daje przepustkę do zaliczenia podstawówki.

ZOBACZ TEŻ