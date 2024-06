Wyjazd do Niemiec nadal z utrudnieniami. Kontrole na granicach znów przedłużone. Będzie ich więcej!

Stacjonarne kontrole prowadzone przez niemieckie służby na przejściach granicznych zostaną przedłużone o kolejne pół roku. Zostaną również wzmożone w związku z rozpoczynającymi się mistrzostwami w piłce nożnej. Na spore utrudnienia trzeba przygotować się już od czternastego czerwca.

Kontrole trwają od października

Kontrole na niemieckiej granicy zostały wprowadzone pod koniec ubiegłego roku i miały na celu ograniczenie przepływu migrantów. Mundurowi sprawdzają dokumenty kierowców oraz to czy nie przewożą oni nikogo nielegalnie. Skupiają się głównie na samochodach ciężarowych i busach, ale samochody osobowe także są zatrzymywane. W związku z tym na przejściach granicznych tworzą się ogromne korki. Tak jest od kilku miesięcy na przykład w Słubicach czy Świecku.

Zostaną przedłużone i wzmożone

Działanie punktów kontrolnych najpierw zostało przedłużone do lutego, a później do połowy czerwca. Już wiadomo, że będą one funkcjonować dłużej, a kontrole potrwają co najmniej do połowy grudnia. To zła wiadomość dla tych, którzy często odwiedzają naszego zachodniego sąsiada lub planują wakacyjne wyjazdy. Na spore utrudnienia trzeba przygotować się już od czternastego czerwca, bo właśnie od tego dnia problemy związane z przekraczaniem granicy będą jeszcze większe. Wszystko w związku z rozpoczynającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2024.

Więcej kontroli od połowy czerwca

Wraz z rozpoczynającymi się piłkarskimi mistrzostwami kontrole zostaną rozszerzone na dodatkowe przejścia graniczne. Będą się odbywać na wszystkich granicach Niemiec w strefie Schengen. Patrole pojawią się więc już nie tylko na granicy z Polską, Czechami, Szwajcarią czy Austrią. Policja może wyrywkowo sprawdzać kierowców również na granicy z Danią, Francją i krajami Beneluksu. Celem tych działań jest rozpoznawanie i powstrzymanie we wczesnym etapie wszelkich groźnych sytuacji, które mogą zagrozić bezpieczeństwu podczas mistrzostw. Te rozpoczną się już czternastego czerwca i potrwają do czternastego lipca. Ich organizatorzy spodziewają się blisko trzech milionów ludzi na stadionach oraz do dwunastu milionów w strefach kibica. Mecze zostaną rozegrane na w dziesięciu niemieckich miastach. Będzie to między innymi Berlin, Hamburg, Monachium, Dortmund i Frankfurt nad Menem.

Kontrole graniczne przynoszą efekty

Niemieckie służby informują, że od początku trwania kontroli policja wykryła ponad trzydzieści siedem tysięcy nielegalnych wjazdów przez granice Polski, Czech, Szwajcarii oraz Austrii. Działania policji doprowadziły do spadku nielegalnych wjazdów z dwudziestu jeden tysięcy przypadków we wrześniu ubiegłego roku do ponad siedmiu tysięcy w kwietniu bieżącego roku. Zobacz również: Potężne korki i zatory w Słubicach. Rośnie frustracja kierowców i mieszkańców

