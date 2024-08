Wymarło jezioro przy Odrze. Wyłowiono aż 70 ton śniętych ryb. Jak wygląda sytuacja na rzece w Lubuskiem?

M. Cebula dodaje, że uczestniczył już w wielu spotkaniach, dotyczących sytuacji na Odrze. - Polski rząd zlecił kopalniom budowę instalacji odsalających. Bez tego nie uratujemy Odry. W rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem zaproponowałem, aby wprowadzić specustawę w tym zakresie.

- Chodzi o uzgodnienia środowiskowe, dotyczące m.in. wyprowadzenia ścieków - wyjaśnia Cebula. - To co nas zaskoczyło, to że poprzedni rząd obniżył opłaty związane z zanieczyszczaniem środowiska. Te opłaty środowiskowe obniżono do 2030 roku i na tyle, że przedsiębiorstwom "opłacało się" zanieczyszczać rzekę i zapłacić karę niż budować stację odsalające - informuje. - Ministerstwo Klimatu i Środowiska już jednak pracuje nad tym, aby te instalacje jednak powstały.