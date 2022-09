Wynik Stelmetu Falubazu Zielona Góra lepszy niż jazda. Australijczycy dali nadzieję na odrobienie strat

Cellfast Wilki Krosno - Stelmet Falubaz Zielona Góra 50:40

Czy na rewanżowy mecz finału eWinner 1. Ligi w Zielonej Górze nie wejdą kibice? To realna groźba, ponieważ policja u wojewody lubuskiego złożyła wniosek o to, by mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra –…

Kolejną rezerwę taktyczną Falubaz wykorzystał w 11. gonitwie. Zielonogórzanie nie wygrali jednak tego biegu, choć znów pierwszy finiszował Rohan Tungate, który w pewnym momencie jechał nawet na trzecim miejscu. Ostatni na metę przyjechał Krzysztof Buczkowski, dlatego gospodarze utrzymali 10-punktową przewagę (38:28). Ale Wilki odskoczyły na 14 punktów już po następnym wyścigu, w którym zielonogórzanie – Jan Kvěch i Antoni Mencel – bardziej niż z rywalami, walczyli o to, by utrzymać się na motocyklach.

Tuż przed wyścigami nominowanymi Falubaz miał szansę wygrać podwójnie, ale Max Fricke nie utrzymał drugiego miejsca w 13. biegu. Pierwszy był fantastycznie jeżdżący Rohan Tungate, dlatego przed dwoma ostatnimi gonitwami goście zmniejszyli stratę do 12 „oczek” (33:45). Kolejne punkty „urwali” Wilkom w 14. wyścigu, wygranym 4:2. Tu wreszcie bardzo dobrze pojechał Krzysztof Buczkowski. Wydawało się, że zielonogórzanie będą w stanie jeszcze bardziej zmniejszyć rozmiary porażki w ostatniej gonitwie, w której wystartowali najlepsi w zespole zawodnicy z Australii. Jednak niezawodny do tej pory Rohan Tungate na pierwszym łuku ledwo utrzymał się na motocyklu i został daleko z tyłu. Po zwycięstwo pomknął za to Max Fricke, co sprawiło, że Falubaz przegrał różnicą 10 punktów. Taka strata pozwala na optymizm przed rewanżem.