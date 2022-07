Wypadek nad jeziorem Liny. Mężczyzna skoczył do wody na główkę. Prawdopodobnie złamał kręgosłup. O włos od tragedii było też w Lubiszowie

Lato to czas nie tylko beztroski, ale również nieszczęśliwych zdarzeń, do których dochodzi nad jeziorami i innymi akwenami. W niedzielę 3 lipca doszło w Lubuskiem do dwóch takich sytuacji. Jedna z nich, niestety, zakończyła się dramatem.

Skok na główkę zakończył się tragedią

Około godziny 16.00 nad jeziorem Liny lądował śmigłowiec LPR, by jak najszybciej przetransportować do szpitala mężczyznę, który najpewniej złamał kręgosłup. Tak poważny uraz to konsekwencja skoku do wody na główkę. Ten skok mógł okazać się ostatnim. Gdy mężczyzna wskoczył do wody, nie wydostał się z niej już o własnych siłach. Mężczyznę wyciągnęli z wody świadkowie zdarzenia, którzy również wezwali na miejsce odpowiednie służby.

O zabezpieczenie terenu do lądowania śmigłowca LPR zadbali strażacy.

Z kolei po godz. 18.00 do niebezpiecznej sytuacji doszło w Lubieszowie (powiat nowosolski). Tam z kolei strażacy zostali wezwani na miejsce, by udzielić pomocy osobie topiącej się.