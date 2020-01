Wypadek: samochód wbił się w ogrodzenie aresztu [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w piątek, 10 stycznia, po godz. 22.00. Zderzyły się volkswagen i skoda. Po zderzeniu skoda wbiła się w ogrodzenie aresztu śledczego. Na miejsce wypadku przyjechała straż pożarna oraz zielonogórska policja. Skoda była wbita w ogrodzenie aresztu śledczego, który remontuje mur. Volkswagen po zdarzeniu stał obok na chodniku. Policjanci wyjaśniają jak doszło do zdarzenia. WIDEO: Policjanci zatrzymali mężczyznę, podejrzanego o włamania do kościołów i okradanie skarbonek <script async defer class="XlinkEmbedScript" data-width="640" data-height="360" data-url="//get.x-link.pl/9dd8cf08-f835-654e-e38b-e4bcc76e3b3b,9629eebc-ac34-d35a-674c-a55b40e9afd7,embed.html" type="application/javascript" src="//prodxnews1blob.blob.core.windows.net/cdn/js/xlink-i.js?v1" ></script>

(pij)