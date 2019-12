Wypadek w Leśniowie Wielkim. Ciężarówka śmiertelne potrąciła rowerzystę [ZDJĘCIA CZYTELNIKÓW]

Do wypadku doszło w sobotę, 21 grudnia, na drodze krajowej nr 32 w Leśniowie Wielkim. Rowerzysta został potrącony przez ciężarówkę. O zdarzeniu poinformowali nas Czytelnicy, którzy przysłali nam zdjęcia. Do tragedii doszło miedzy godz. 9.00 a 10.00. Samochód ciężarowy potrącił rowerzystę. Na miejscu wypadku wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna był reanimowany. Niestety zmarł. – Z relacji kierowcy wynika, że jechał on w kierunku Leśniowa Wielkiego. Pasem pod prąd jechał rowerzysta – mówi podinsp. Małgorzata Barska rzeczniczka zielonogórskiej policji. Rowerzysta miał nagle wjechać prosto pod ciężarówkę. Droga w Leśniowie Wielkim została całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Policja kieruje ruchem. Wyznaczono objazdy drogami polnymi. Montowanie barierek w miejscu wypadku w gminie Skąpe

Czytelniczka