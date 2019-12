Wypadek w Zielonej Górze. Starsza kobieta została potrącona na ul. Wyspiańskiego [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w czwartek, 19 grudnia, około godz. 7.00 na ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze. Kierujący samochodem osobowym potrącił starszą kobietę. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia ratunkowego oraz zielonogórska drogówka. Ranna kobieta została przewieziona od szpitala. Zanim na miejsce dotarła policja, kierowca osobówki, który potrącił pieszą, przestawił swój samochód. A tak robić nie wolno. Pojazd ma zostać w miejscu zdarzenia do przyjazdu policji. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku. Zobacz też: Kierowca porsche wyprzedza na skrzyżowaniu i przejeździe kolejowym, gdy miga jeszcze czerwone światło. Nagrał to inny kierowca

poscigi.pl