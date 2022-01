Wypadek za wypadkiem. Ślisko na lubuskich drogach. Uważajcie!

Dziś przed wieczorem trzy zdarzenia miały miejsce tylko w powiecie świebodzińskim. Na drodze we wsi Ołobok doszło do kolizji dwóch pojazdów. Nikomu nic się nie stało, ale droga była przez jakiś czas zablokowana .

Ślisko jest niemal w całym regionie. W Kostrzynie nad Odrą na drogach jest szklanka . Trudne warunki są na drodze wojewódzkiej nr 132 do Gorzowa Wlkp. Groźnie było w okolicy podgorzowskiej miejscowości Wysoka. Na dawnym przejeździe kolejowym na drodze wojewódzkiej na 130 doszło do zderzenia samochodu osobowego z tirem. Jedna osoba została poszkodowana.

Do trzeciego zdarzenia doszło w miejscowości Skąpe. Na skrzyżowaniu rozjazdowym w kierunku Ciborza i Krosna Odrzańskiego kierujący samochodem ciężarowym wpadł w poślizg i uderzył w czekającego się na włączenie się do duchu busa. Kierowca tego ostatniego został przewieziony do szpitala.