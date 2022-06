Wyprawa pociągiem z Zielonej Góry do Guben i zwiedzanie Gubina, czyli poczuj przygodę z Polregio Leszek Kalinowski

Po 20 latach znów możemy z Zielonej Góry pojechać pociągiem do Gubina i Guben. W sobotę, 4 czerwca, Polregio organizuje pierwszą w tym sezonie wyprawę w ramach akcji „Poczuj przygodę, odkrywając Lubuskie pociągami Polregio. Będzie okazja, by z przewodnikiem poznać to miasto nad Nysą.