Wyprzedaże 2022. Jak nie dać się zmanipulować podczas zakupów? Podpowiadamy, jak kupować z głową na promocjach Marianna Leśniewicz

Zdarza ci się dokonywać nietrafionych zakupów w szale promocji? Zobacz, jakich błędów unikać podczas wyprzedaży. Andrea Piacquadio/Pexels.com Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Grudniowe wyprzedaże co roku cieszą się dużym zainteresowaniem osób, które nie lubią przepłacać. Warto jednak wiedzieć, że markowe sklepy stosują często triki, które są nie do końca uczciwe. Mowa jest tutaj o technikach manipulacji psychologicznej, które mają nas skłonić do zakupu jak największej liczby produktów. Czego więc wystrzegać się podczas zakupów na wyprzedaży, aby nie żałować swoich decyzji? W tym poradniku zdradzamy, jak zrobić przemyślane zakupy na przecenach.