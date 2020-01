Wyróżnienia urzędu marszałkowskiego dla dziennikarzy. Nie zabrakło członków redakcji Gazety Lubuskiej

W piątek w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się spotkanie noworoczne z marszałek Elżbietą Anną Polak. Oprócz podsumowania całorocznej pracy urzędu wręczono także wyróżnienia dla lubuskich dziennikarzy. PRZECZYTAJ TAKŻE: <a href="https://gazetalubuska.pl/zielona-gora-swiatowy-dzien-wczesniaka-2019-w-urzedzie-marszalkowskim-pojawilo-sie-mnostwo-usmiechnietych-ludzi-foto/ga/c1-14604075/zd/40264369">Światowy Dzień Wcześniaka 2019. W urzędzie marszałkowskim pojawiło się mnóstwo uśmiechniętych ludzi!</a> Tradycyjnie już marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z zarządem województwa spotkała się z przedstawicielami lubuskich mediów na spotkaniu noworocznym. Była to okazja do podsumowania wydarzeń 2019 roku oraz przedstawienia priorytetów na 2020 r. – Będzie to czas wielkich inwestycji, ale także mocno postawimy na sprawy społeczne i lepszą komunikację z mieszkańcami – podkreślała marszałek. I faktycznie, wedle pierwszych zapowiedzi budżet ma być wyjątkowo wysoki, przekroczy ponad 600 mln zł. Na wydatki inwestycyjne ma przypaść aż 40 proc. budżetu, z czego 60 proc. na infrastrukturę drogową. Spotkanie był także okazja do wyróżnienia przedstawicieli lubuskich mediów. Wyróżnienia otrzymali: Zbigniew Borek (Gazeta Lubuska) za rzetelność w komentowaniu wydarzeń, zarówno pozytywów, jak i mankamentów omawianych zjawisk Maciej Dobrowolski (Gazeta Lubuska) za wnikliwość w podejściu do tematów i wyjątkową dbałość o informacyjne szczegóły Katarzyna Mayer-Bzowa (TVN24) za wszechstronność i profesjonalizm stosowanych technik przekazu oraz merytorykę treści Szymon Płóciennik (Gazeta Wyborcza) za dziennikarstwo zaangażowane w sprawy obywatelskie, kultywujące regionalną tożsamość Dorota Wleklik (RMF MAX, Polsat News) za dynamiczny i zawsze obiektywny przekaz informacji, podejmujących sprawy społeczne

Krzysztof Kubasiewicz / www.lubuskie.pl