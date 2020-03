Wystąpienie szefowej słubickiego sanepidu hitem internetu. - Kobieta na luzie, super babka! - komentują internauci

- Mam informację od niego, że w Cybince nie spotykał się z nikim (...). Nie do końca sprawa jest jasna, bo pacjent twierdzi, że po pierwsze, jak wsiadał to nie miał żadnego kaszlu, usiadł z tyłu, za nim siedziała tylko jedna pani, pół autokaru kaszlało.

Kobieta apelowała również o spokój: - Nic się nie dzie-je! (...). Lecimy dalej z tymi slajdami. To tak ku gwoli państwa, żeby wszystkim opadły emocje, bo ja dziś od rana naprawdę nie wiem, jak się nazywam, a Cybinka podobno wygląda jakby ją korniki zżarły, a przynajmniej Biedronka w Cybince. Więc jak macie takie zapasy, to trzymajcie je na gorsze czasy, a na razie zwykła chemia domowa wam wystarczy.

Szefowa słubickiego sanepidu przekazała zgromadzonym kilka rad. - Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem! A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopak ma zarazić. Nie plujemy na ulicy! Wiecie Państwo dlaczego? Wirus lubi człowieka, on wcale nie chce siedzieć na powierzchniach, które nie są ludzkie - nie ma się tam czym paść. Ale w tej galaretowatej plwocinie może kilka godzin przetrwać.

Okazuje się też, że nie wszyscy słuchają się zaleceń sanepidu. - Policję prosiłabym o ewentualną pomoc, gdybym miała jakiś filozofów, którzy nie chcą się tej kwarantannie poddać, albo zwiewają, albo coś. Tak jak ten dziadek we Włoszech, prawie 80-letni. Ale proszę państwa, nie ma się co dziwić, przy niedotlenionym mózgu pacjenci zachowują się różnie to nie jest ich wina - tłumaczyła J. Caban-Korbas.

- Ludzkim językiem sprowadziła ludzi na ziemię? Jak jej słucham, to czuję się jakbym rozmawiał ze znajomą przy piwie, która chce najprościej wytłumaczyć, że nie ma co się stresować. Jesteśmy przyzwyczajeni do sztywnych wypowiedzi w stylu według danych itd. A tu pojawia się ktoś na wyższym stanowisku kto mówi po człowieczemu żeby dotrzeć do człowieka - pisali zafascynowani.

- To jest magiczne! Oglądam trzeci raz! Kobieta na luzie. Super babka! Więcej takich ludzi. A Polska byłaby wesoła. W końcu ktoś normalnie gada do ludu, a nie jak do naukowców - komentowali internauci.

Choć pod filmem przeważają pozytywne komentarze, są internauci, którzy nie kryli oburzenia:

"Jak nazywa się ta grupa kabaretowa i gdzie można obejrzeć więcej ich filmików? Wiecie może czy wystąpią podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej w Mrągowie?"

"Człowiek na stanowisku, żenująca wypowiedź, a Pan w środku ewidentnie przypadłość niespokojnych nóg."