Wystarczy, że złożysz podpis, a pomożesz wybudować Lubuskie Centrum Onkologii

Zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie nie ma barw politycznych. Dlatego wszyscy razem powinniśmy zabiegać o to, by powstało Lubuskie Centrum Onkologii. To niezwykle potrzebna inwestycja, która może uratować wielu Lubuszan – tak mówili dwa lata temu na specjalnej konferencji studenci medycyny Uniwersytetu Zielonogórskiego. O konieczności tej inwestycji przekonywał prof. Dawid Murawa - prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Pomocy potrzebuje coraz więcej osób. Według Krajowego Rejestru Nowotworów, co roku w Polsce na raka umiera ok. 100 tys. osób. Liczba pacjentów na onkologii w Zielonej Górze w ciągu trzech ostatnich lat wzrosła o ok. 230 proc.