Wystartował z Przylepu. W pobliżu Berlina „wylatał” napis „Make friends not war”

Hasło „Make friends not war” zostało wyrysowane niezwykle precyzyjnie przez lotnika pilotującego lekki samolot Diamond DA20-C1 Eclipse.

Maszyna wystartowała z Przylepu i po wykonaniu „pokojowej misji” nad Berlinem powróciła na lotnisko. Napis został zarejestrowany przez radary. Dzięki popularnej aplikacji flightradar24.com. można zobaczyć, jak powstawał.

„Make friends not war” to zmodyfikowana wersja pacyfistycznego hasła „Make love not war” („Kochajcie się, zamiast czynić wojnę”) z czasów wojny w Wietnamie.