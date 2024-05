Wystartował Zielonogórski Rower Miejski. Ma siedem przerzutek. Nie da się nim przewozić innych osób

– Mamy 350 rowerów i 40 stacji. Nowy operator to Orange Polska - mówi prezydent Zielonej Góry Marcin Pabierowski i zachęca mieszkańców do korzystania z jednośladów.

Miejski rower także przy kąpielisku i pałacu?

350 rowerów w 40 strefach wypożyczeń

Roovee to polski system bezobsługowych stacji wypożyczalni rowerów tzw. czwartej generacji. Pojazdy pozwalają na wygodne i ekologiczne poruszanie się po mieście. Zielonogórzanie mogą teraz korzystać z 350 rowerów, rozlokowanych w 40 strefach parkowania. Strefy są wyposażone w specjalne stojaki pozwalające zachować porządek w strefie wypożyczeń. W przypadku braku miejsca w stojaku, klient może bez problemu zwrócić rower, stawiając go obok stojaka, używając podpórki. Zakończenie przejazdu następuje po ręcznym zamknięciu Roovee Lock (jest na tylnym kole). Zakończenie wypożyczenia nie wymaga odstawienia roweru do stacji rowerowej-podróż można zakończyć w dowolnym miejscu obszaru funkcjonowania Zielonogórskiego Roweru Miejskiego, jednak wiążę się to z naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.