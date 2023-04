Wystawa prac Olgi Boznańskiej w Zielonej Górze. Zielonogórzanki zrezygnowały ze zwiedzania po kupieniu biletów

Procesy czarownic w Zielonej Górze i Międzyrzecki Rejon Umocniony - dwa spacery PTTK

W ten weekend zielonogórskie PTTK zaprasza na dwa niezwykle interesujące spacery. Już w sobotę wycieczkowicze wsiądą do wehikułu czasu, by wrócić do okresu...